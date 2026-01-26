Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:11

Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде

МЧС: сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января, следует из сообщения МЧС России. Жителей столицы предупредили о гололедице и метели.

В период с 00:00 27.01.26 до 12:00 29.01.26 в Москве ожидается очень сильный снег, гололедица и метель, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве и Подмосковье ожидаются скачки температуры примерно до 7 февраля 2026 года — окончания первой пятидневки. По столице и области ударят периодические морозы. При этом прогнозируемое в конце января потепление будет коротким.

До этого стало известно, что в США из-за мощной снежной бури без света остались более 1 млн человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Теннесси, где без света остались свыше 300 тыс. потребителей. Серьезные проблемы с энергоснабжением также отмечались в нескольких юго-восточных штатах, включая Техас, Луизиану, Алабаму и Джорджию.

До этого сообщалось, что более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку. По информации МЧС РФ, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.

Россия
Москва
снегопады
МЧС
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
MAX запустил функцию отложенного постинга
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.