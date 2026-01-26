Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде МЧС: сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января

Сильный снегопад ожидается в Москве с полуночи 27 января до 12:00 29 января, следует из сообщения МЧС России. Жителей столицы предупредили о гололедице и метели.

В период с 00:00 27.01.26 до 12:00 29.01.26 в Москве ожидается очень сильный снег, гололедица и метель, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве и Подмосковье ожидаются скачки температуры примерно до 7 февраля 2026 года — окончания первой пятидневки. По столице и области ударят периодические морозы. При этом прогнозируемое в конце января потепление будет коротким.

До этого стало известно, что в США из-за мощной снежной бури без света остались более 1 млн человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Теннесси, где без света остались свыше 300 тыс. потребителей. Серьезные проблемы с энергоснабжением также отмечались в нескольких юго-восточных штатах, включая Техас, Луизиану, Алабаму и Джорджию.

До этого сообщалось, что более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку. По информации МЧС РФ, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.