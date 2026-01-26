Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году

Таможенные органы возбудили за весь 2025 год 1848 уголовных дел, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе по случаю Международного дня таможенника. Уточняется, что из всех возбужденных дел 924 относятся к контрабанде стратегически важных товаров, а также сильнодействующих веществ и оружия.

По данным ФТС, уголовные дела также возбуждались по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, совершения валютных операций и контрабанды наличных. В большинстве случаев предметами преступлений являлись лес и лесоматериалы, а также автомобили, наркотики и психотропные вещества, валюта и товары народного потребления.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Общая стоимость изъятой продукции составила 85 млн рублей. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры.