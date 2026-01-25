Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 14:47

Слоеный салат «Капля воды» с рисом — легкий, свежий и очень удачный

Этот салат я готовлю, когда хочется чего-то нежного и не перегруженного, но при этом сытного. Название полностью оправдано: вкус получается свежий, мягкий, без тяжести. Тунец дает насыщенность, рис делает салат основательным, а огурец добавляет сочность и легкость. Отличный вариант и для будней, и для праздничного стола.

Ингредиенты: консервированный тунец — 1 банка (180–200 г), рис круглозерный — 150 г, свежий огурец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., лимон — 1/2 шт., твердый сыр — 70 г, яйца — 3 шт., майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: лук мелко нарезаю и заливаю соком половины лимона на 10–15 минут — так он становится мягким и совсем не горчит. Рис отвариваю до готовности, промываю холодной водой и полностью остужаю. Яйца варю вкрутую, очищаю. Огурец натираю на крупной терке и слегка отжимаю сок. Сыр и яйца натираю на мелкой терке. Тунец разминаю вилкой и смешиваю с маринованным луком. Сборка салата: первым слоем выкладываю рис, слегка уплотняю и смазываю тонким слоем майонеза. Далее — сыр, затем тунец с луком, огурец и сверху тертые яйца. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазываю майонезом.

Ранее мы делились рецептом, который вернет в ваш рацион морскую капусту. Классный микс с рисом и крабовыми палочками.

