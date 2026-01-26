Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:47

MAX запустил функцию отложенного постинга

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Авторы каналов в MAX теперь могут размещать отложенные посты, заявили в пресс-службе национального мессенджера. Подписчики в свою очередь получили возможность настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время.

Администраторы каналов получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений, — рассказали в MAX.

Для подготовки отложенного поста в канале или сообщения в чате нужно ввести текст, нажать и удерживать кнопку отправки, а затем выбрать функцию «Запланировать пост» в канале или «Отправить позже» в чате. После этого пользователю предстоит определить дату и время отправки. При этом запланированное сообщение можно посмотреть и при необходимости отредактировать.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в МАХ создано более 150 тыс. каналов с суммарной аудиторией более 59 млн подписчиков. С декабря 2025 года среднее количество подписок на каналы в мессенджере составляет около 1 млн человек в день.

Ранее Минтруд РФ разработал законопроект об интеграции МАХ в систему кадрового электронного документооборота с 1 сентября 2026 года. Через мессенджер работодатели смогут передавать сотрудникам копии документов и файлы, подписанные электронной подписью.

