Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:35

В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга

В Белоруссии началось рассмотрение дела о геноциде в отношении Ганса Зиглинга

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению умершего Ганса Ойгена Зиглинга в геноциде белорусского народа. Мужчина входил в состав СС и охранной полиции. Заседание проходит в открытом режиме с участием гособвинителя и защитника, сообщается на официальном сайте суда.

Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял украинскую полицейскую роту на оккупированной территории БССР, а с декабря 1942 года по январь 1943 года — созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Обвиняемый исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

В результате организованных Зиглингом карательных операций и преступных акций, совершены убийства не менее 1706 человек, включая не менее 238 детей, в том числе заведомо престарелых и находящихся в беспомощном состоянии лиц, — добавили в суде.

Помимо всего прочего, немец обвиняется в уничтожении полностью либо частично не менее 11 сельских населенных пунктов Белоруссии. Уголовное дело в отношении Зиглинга состоит из 22 томов, по нему проходят 14 свидетелей. Немец родился 24 февраля 1912 года в Графенвере в Германии, умер после 14 декабря 1978 года на территории ФРГ.

Ранее ФСБ рассекретила документы уголовного дела о массовом убийстве более 800 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко под Гатчиной в ноябре 1941 года, совершенном по указанию немецкой оккупационной администрации. Пациентов отравили комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов.

Белоруссия
суды
нацисты
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Пострадавшая в Нижнекамске сотрудница лицея получит денежное вознаграждение
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.