В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга В Белоруссии началось рассмотрение дела о геноциде в отношении Ганса Зиглинга

Верховный суд Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению умершего Ганса Ойгена Зиглинга в геноциде белорусского народа. Мужчина входил в состав СС и охранной полиции. Заседание проходит в открытом режиме с участием гособвинителя и защитника, сообщается на официальном сайте суда.

Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял украинскую полицейскую роту на оккупированной территории БССР, а с декабря 1942 года по январь 1943 года — созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Обвиняемый исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

В результате организованных Зиглингом карательных операций и преступных акций, совершены убийства не менее 1706 человек, включая не менее 238 детей, в том числе заведомо престарелых и находящихся в беспомощном состоянии лиц, — добавили в суде.

Помимо всего прочего, немец обвиняется в уничтожении полностью либо частично не менее 11 сельских населенных пунктов Белоруссии. Уголовное дело в отношении Зиглинга состоит из 22 томов, по нему проходят 14 свидетелей. Немец родился 24 февраля 1912 года в Графенвере в Германии, умер после 14 декабря 1978 года на территории ФРГ.

Ранее ФСБ рассекретила документы уголовного дела о массовом убийстве более 800 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко под Гатчиной в ноябре 1941 года, совершенном по указанию немецкой оккупационной администрации. Пациентов отравили комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов.