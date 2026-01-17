Атака США на Венесуэлу
Рассекречены документы о зверских преступлениях нацистов под Ленинградом

ФСБ: более 800 душевнобольных были убиты нацистами под Ленинградом

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Рассекречены документы уголовного дела о массовом убийстве более 800 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко под Гатчиной в ноябре 1941 года, совершенном по указанию немецкой оккупационной администрации, сообщила ТАСС пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно материалам дела, пациентов отравили комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов.

Семь сотрудников больницы и еще один их пособник по указанию немецкого командования <...> добровольно согласились участвовать в отравлении душевнобольных путем введения смертельных инъекций. В результате за один день, 20 ноября 1941 года, были умерщвлены около 850 человек, — рассказали в ведомстве.

После захвата усадьбы Сиворицы в августе 1941 года нацисты согнали 1300 пациентов в корпус, рассчитанный на 200 человек, лишили их питания, выдавая по 100 граммов хлеба в сутки, а затем и вовсе прекратили выдачу пищи.

Среди опубликованных документов — акты о злодеяниях, приговор Военного трибунала Ленинградского фронта от апреля 1944 года и протоколы допросов. Шесть обвиняемых (врачи, санитар, смотритель и изменник-красноармеец) были приговорены к расстрелу, две медсестры — к 10 годам лагерей.

Ранее глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов сообщил, что Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну. По словам историка, причастность поляков подтвердили материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа.

