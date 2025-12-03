Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто

Ищете простой рецепт пирожков, который напомнит вкус детства? Эти воздушные пирожки из слоеного теста станут любимой выпечкой к чаю. Для приготовления понадобится: упаковка готового слоеного теста без дрожжей (примерно 500 граммов), около 200 граммов густого смородинового варенья для начинки, одно яйцо для смазки и немного сахарной пудры для посыпки.

Тесто размораживают и раскатывают в пласт, который разрезают на квадраты. В центр каждого квадрата кладут по одной чайной ложке варенья. Края тщательно защипывают, формируя аккуратные пирожки с вареньем. Противень застилают бумагой, выкладывают пирожки швом вниз и смазывают взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Готовые пирожки из слоеного теста получаются невероятно легкими, с хрустящей корочкой и яркой кисло-сладкой начинкой. Это идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без долгой готовки. Подают их горячими или холодными, посыпав сахарной пудрой. Такой рецепт пирожков со смородиновым вареньем точно оценят и домочадцы, и нежданные гости.

