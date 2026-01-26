Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу Сенатор Джабаров: Киев может затягивать переговоры до выборов в Конгресс США

Украина может затягивать переговоры с Россией до получения результатов выборов в Конгресс США, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, Киев и его сторонники рассчитывают на изменение политической ситуации в Вашингтоне.

Я думаю, что Украина будет тянуть время с переговорами как минимум до промежуточных выборов в конгресс. Полагаю, что у Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и у его сторонников в Европе, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, надежда на что-то сногсшибательное. Например, что Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) поменяет свою позицию, либо его партия потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах, либо он дотянет до какой-то ситуации, связанной с импичментом, — высказался Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».