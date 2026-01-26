Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:27

Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу

Сенатор Джабаров: Киев может затягивать переговоры до выборов в Конгресс США

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина может затягивать переговоры с Россией до получения результатов выборов в Конгресс США, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, Киев и его сторонники рассчитывают на изменение политической ситуации в Вашингтоне.

Я думаю, что Украина будет тянуть время с переговорами как минимум до промежуточных выборов в конгресс. Полагаю, что у Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и у его сторонников в Европе, прежде всего Великобритании, Франции и Германии, надежда на что-то сногсшибательное. Например, что Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) поменяет свою позицию, либо его партия потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах, либо он дотянет до какой-то ситуации, связанной с импичментом, — высказался Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

переговоры
Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машина сбила ребенка на ледянке
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Чибис выступил с новым обращением по ситуации с электричеством в Заполярье
Разъяренный слон внезапно атаковал россиян в Шри-Ланке и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.