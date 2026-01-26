«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам Депутат Шеремет: Зеленский наплевательски относится к переговорам по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский наплевательски относится к переговорному процессу, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Так он прокомментировал отказ политика выводить ВСУ с части территории Донбасса.

Зеленский в очередной раз плюнул в переговорный процесс, отказавшись выводить войска из оккупированной украинскими боевиками части Донбасса. Он занял агрессивную и неадекватную позицию, — подчеркнул Шеремет.

По мнению парламентария, Зеленский лишь имитирует готовность к переговорному процессу, а на практике обрубает все реальные возможности мира для Украины. Вести с ним переговоры бессмысленно, так как данные им слова не стоят и ломанного гроша, резюмировал депутат.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет полностью готова вступить в Европейский союз в 2027 году. Он отметил, что страна хочет конкретных сроков в этом вопросе, чтобы можно было заключить договоренности и придерживаться их.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя прошедший саммит в Давосе, предположил, что Зеленский находится на грани нервного срыва. По словам аналитика, давление на Киев со стороны Вашингтона достигает критической точки.