В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык

В подмосковном Королеве лось показал язык проезжавшим мимо него россиянам. Видео с инцидентом публикует Telegram-канал «Москва М125».

На видео видно, как животное переходит дорогу по пешеходному переходу. После этого лось обернулся, посмотрел на автомобили и быстро показал язык.

Лось у себя дома и даже правила знает где дорогу переходить надо, — пишут подписчики.

Ранее в Пензенской области лось перекрыл движение на автомобильной дороге, не давая проехать машинам. Событие произошло на трассе Кондоль — Пенза. По словам очевидицы, животное долго стояло на дороге и не пропускало транспорт, а затем ушло по своим делам.

До этого на трассе в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием лося и мотоцикла. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла марки «Хонда» столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. После удара мотоцикл вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.