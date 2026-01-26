Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:23

В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Королеве лось показал язык проезжавшим мимо него россиянам. Видео с инцидентом публикует Telegram-канал «Москва М125».

На видео видно, как животное переходит дорогу по пешеходному переходу. После этого лось обернулся, посмотрел на автомобили и быстро показал язык.

Лось у себя дома и даже правила знает где дорогу переходить надо, — пишут подписчики.

Ранее в Пензенской области лось перекрыл движение на автомобильной дороге, не давая проехать машинам. Событие произошло на трассе Кондоль — Пенза. По словам очевидицы, животное долго стояло на дороге и не пропускало транспорт, а затем ушло по своим делам.

До этого на трассе в Кемеровской области произошло смертельное ДТП с участием лося и мотоцикла. По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла марки «Хонда» столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. После удара мотоцикл вылетел на обочину и перевернулся. Водитель и его 25-летний пассажир скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

лось
Подмосковье
королев
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск
Машина сбила ребенка на ледянке в Подмосковье
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Чибис выступил с новым обращением по ситуации с электричеством в Заполярье
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.