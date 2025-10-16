Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:48

За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль

Жительнице Подмосковья удалили полуметровую опухоль весом 20 килограмм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Королевской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли весом свыше 20 кг и диаметром более 50 см у 46-летней пациентки, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально женщина обратилась с жалобами на резкое увеличение объема живота и общую слабость.

По информации журналистов, в ходе обследования у была выявлена опухоль, занимавшая почти половину брюшной полости и малого таза. Специализированная бригада онкогинекологов и анестезиологов провела сложную операцию, в процессе которой установлен злокачественный характер новообразования.

В настоящее время состояние пациентки стабилизировано, она продолжает лечение дома под наблюдением врачей Королевского центра амбулаторной онкологической помощи. Медики отмечают удовлетворительную динамику восстановления после операции.

Ранее сообщалось, что в Уфе врачи спасли девятилетнего ребенка, который вдохнул колпачок от ручки — он застрял в правом бронхе. Медикам пришлось прибегнуть к щадящей методике, но они смогли извлечь предмет.

