Названо советское оружие, которое до сих пор не имеет аналогов в мире

Названо советское оружие, которое до сих пор не имеет аналогов в мире MWM: советские ракеты Х-22 «Буря» до сих пор практически невозможно сбить

Ракеты Х-22 «Буря» советского образца, которые совсем недавно были задействованы Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции, до сих пор не имеют аналогов в мире, сообщает издание Military Watch Magazine. По словам журналистов, их практически невозможно сбить. При этом единственным носителем ракет Х-22 являются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.

Сообщается о как минимум 12 успешных прилетах по городу. Единственным носителем такого оружия остаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, — говорится в материале.

По мнению аналитиков, Х-22 невозможно сбить из-за непредсказуемой траектории полета ракеты. Кроме того, снаряд развивает крайне высокую скорость, достигающую 4,6 Маха. Одним из немногих недостатков Х-22 является устаревшая система наведения.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что Воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя ракетами Х-22 «Буря» по острову Змеиный в Черном море. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.