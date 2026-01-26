Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:11

В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал

Депутат Толмачев: выделение ЕС €10 млн на спецтрибунал является коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о создании специального трибунала против лидеров России и выделении на это €10 млн является коррупционной схемой для европейских функционеров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, эти средства будут перенаправлены на непонятные счета и со временем «растворятся в тумане истории».

Выделение средств на спецтрибунал — еще одна коррупционная схема для европейских функционеров. На самом деле это перенаправление денег на непонятные счета, которые со временем растворятся в тумане истории. С тем же успехом Евросоюз мог бы выделить €10 млн на создание спецтрибунала для Солнца, которое светит недостаточно, и ветра, который дует несильно, поэтому зеленые ветряки и солнечные электростанции дают европейцам мало энергии. Спецтрибуналы — верх глупости. Не дождутся, в общем, — высказался Толмачев.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что идея о создании спецтрибунала против лидеров России противоречит здравому смыслу. По его словам, благополучие стран Балтии, откуда родом автор инициативы Каллас, напрямую зависит от финансовой поддержки Европейского союза, стабильность которого сейчас находится под вопросом.

