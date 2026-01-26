Идея главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о создании специального трибунала против лидеров России и выделении на это €10 млн является коррупционной схемой для европейских функционеров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, эти средства будут перенаправлены на непонятные счета и со временем «растворятся в тумане истории».

Выделение средств на спецтрибунал — еще одна коррупционная схема для европейских функционеров. На самом деле это перенаправление денег на непонятные счета, которые со временем растворятся в тумане истории. С тем же успехом Евросоюз мог бы выделить €10 млн на создание спецтрибунала для Солнца, которое светит недостаточно, и ветра, который дует несильно, поэтому зеленые ветряки и солнечные электростанции дают европейцам мало энергии. Спецтрибуналы — верх глупости. Не дождутся, в общем, — высказался Толмачев.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что идея о создании спецтрибунала против лидеров России противоречит здравому смыслу. По его словам, благополучие стран Балтии, откуда родом автор инициативы Каллас, напрямую зависит от финансовой поддержки Европейского союза, стабильность которого сейчас находится под вопросом.