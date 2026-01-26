Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки Экономист Андрущук посоветовала отправлять оплату за туры только юрлицам

С начала 2026 года платежи через СБП могут попасть под усиленный контроль банков, в том числе это касается оплаты туров, рассказала NEWS.ru доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. Эксперт посоветовала выбирать платежные методы, при которых средства направляются юридическому лицу, а не частному. В числе безопасных вариантов она также назвала оплату на расчетный счет туроператора по договору.

Чтобы не попасть под блокировку при оплате тура через СБП из-за новых правил правилами ЦБ, следует выбирать такие платежные методы, при которых деньги идут юридическому лицу, а не частному; оплатить на расчетный счет туроператора (по договору); оплатить банковской картой через эквайринг на сайте туроператора или крупного агрегатора, — сказала Андрущук.

Эксперт пояснила, что если необходимо перевести деньги по СБП проверенному частному лицу, например, турагенту, стоит заранее уведомить свой банк о крупной сумме, позвонив в службу безопасности. При этом желательно подготовить документы, такие как договор и подтверждение бронирования.

К рискованным способам, которые могут вызвать вопросы у финансовых организаций, Андрущук отнесла переводы по СБП на личную карту турагента или переводы «самому себе» между своими счетами.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 января начал блокировать переводы через СБП на счета турагентов-фрилансеров и ИП, сообщила. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в цепочках переводов между физлицами.