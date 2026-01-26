Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:20

Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки

Экономист Андрущук посоветовала отправлять оплату за туры только юрлицам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С начала 2026 года платежи через СБП могут попасть под усиленный контроль банков, в том числе это касается оплаты туров, рассказала NEWS.ru доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. Эксперт посоветовала выбирать платежные методы, при которых средства направляются юридическому лицу, а не частному. В числе безопасных вариантов она также назвала оплату на расчетный счет туроператора по договору.

Чтобы не попасть под блокировку при оплате тура через СБП из-за новых правил правилами ЦБ, следует выбирать такие платежные методы, при которых деньги идут юридическому лицу, а не частному; оплатить на расчетный счет туроператора (по договору); оплатить банковской картой через эквайринг на сайте туроператора или крупного агрегатора, — сказала Андрущук.

Эксперт пояснила, что если необходимо перевести деньги по СБП проверенному частному лицу, например, турагенту, стоит заранее уведомить свой банк о крупной сумме, позвонив в службу безопасности. При этом желательно подготовить документы, такие как договор и подтверждение бронирования.

К рискованным способам, которые могут вызвать вопросы у финансовых организаций, Андрущук отнесла переводы по СБП на личную карту турагента или переводы «самому себе» между своими счетами.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 января начал блокировать переводы через СБП на счета турагентов-фрилансеров и ИП, сообщила. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в цепочках переводов между физлицами.

переводы
платежи
блокировки
туры
банки
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машина сбила ребенка на ледянке
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Чибис выступил с новым обращением по ситуации с электричеством в Заполярье
Разъяренный слон внезапно атаковал россиян в Шри-Ланке и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.