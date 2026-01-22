У россиян начали блокировать счета из-за платежей за туры АТОР: у туристов и турфирм начали блокировать счета из-за платежей за поездки

Центробанк с 1 января начал блокировать переводы через СБП на счета турагентов-фрилансеров и ИП, сообщила Ассоциация туроператоров России. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в цепочках переводов между физлицами.

На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно, — пояснил гендиректор одной из турфирм Константин Победкин.

По оценкам аналитиков, за первые две недели января под временные блокировки могли попасть от 2 до 3 млн человек. Суммы замороженных переводов в туриндустрии варьируются от 20–50 тыс. до 300 и более тысяч рублей.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева напомнила, что российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года. По ее словам, теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.