Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:08

У россиян начали блокировать счета из-за платежей за туры

АТОР: у туристов и турфирм начали блокировать счета из-за платежей за поездки

Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Центробанк с 1 января начал блокировать переводы через СБП на счета турагентов-фрилансеров и ИП, сообщила Ассоциация туроператоров России. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в цепочках переводов между физлицами.

На рынке была распространена схема, когда люди при оплате тура делают перевод агенту на карту. Такие цепочки вполне могут блокироваться. А вот если оплата поступает по СБП от туриста сразу юрлицу, то проблем быть не должно, — пояснил гендиректор одной из турфирм Константин Победкин.

По оценкам аналитиков, за первые две недели января под временные блокировки могли попасть от 2 до 3 млн человек. Суммы замороженных переводов в туриндустрии варьируются от 20–50 тыс. до 300 и более тысяч рублей.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева напомнила, что российские банки усилили контроль за переводами с 1 января 2026 года. По ее словам, теперь они смотрят не на конкретные переводы, а на общую логику финансового поведения гражданина. Особое внимание банки обращают на схожие суммы от разных отправителей.

туристы
карты
переводы
турфирмы
Россия
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, почему Трамп ничего не добился от Зеленского в Давосе
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.