Экс-главу территориального управления Росимущества задержали в Дагестане

Бывший руководитель территориального управления Росимущества задержан в Дагестане по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в Telegram-канале республиканского следственного управления СК. В отношении него проводится уголовное расследование.

Расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального управления федерального органа исполнительной власти по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигурант незаконно предоставил в аренду земельный участок, находившийся в федеральной собственности. Лицензии на пользование недрами у лиц, получивших участок, не было. Впоследствии земля была оформлена ими в собственность. Следственные органы продолжают проверку обстоятельств дела и собирают доказательства.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей. До этого суд арестовал экс-градоначальника на два месяца в связи с делом о превышении должностных полномочий.