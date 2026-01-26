Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:19

ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Минобороны: силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Операция проведена в рамках специальной военной операции на Украине.

Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — говорится в сообщении.

С начала проведения СВО, по данным Минобороны, уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 126 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 324 танка и другие боевые бронированные машины, 1 651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 845 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 52 846 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее подразделения российской группировки «Запад» отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у населенного пункта Осиново на Купянском направлении, ликвидировав до пяти украинских военнослужащих. По данным пресс-центра, противник также потерял пять минометов, восемь роботизированных комплексов, 41 пункт управления БПЛА, станцию Starlink, а ПВО и мобильные группы сбили 13 дронов и 43 тяжелых квадрокоптера.

