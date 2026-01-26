Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале

Машина с двумя мужчинами провалилась под лед на Байкале, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Бурятии в MAX. В результате инцидента водитель погиб, при этом пассажир смог выбраться из автомобиля самостоятельно. В ведомстве отметили, что из-за сильного ветра на Байкале произошел разлом льда, за ночь его засыпало снегом.

Под лед провалился легковой автомобиль. К сожалению, водитель машины погиб, — говорится в сообщении.

