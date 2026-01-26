Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:11

26 января 2026 в 12:11

Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале

В Бурятии погиб водитель автомобиля, который провалился под лед

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Машина с двумя мужчинами провалилась под лед на Байкале, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Бурятии в MAX. В результате инцидента водитель погиб, при этом пассажир смог выбраться из автомобиля самостоятельно. В ведомстве отметили, что из-за сильного ветра на Байкале произошел разлом льда, за ночь его засыпало снегом.

Под лед провалился легковой автомобиль. К сожалению, водитель машины погиб, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобрнауки Дагестана заявили, что второклассник вытащил из озера Ак-Гель сверстника, который провалился под лед. В ведомстве отметили, что во время игры один из мальчиков упал в холодную воду. Там добавили, что спасший его школьник участвует в проекте для младшеклассников «Орлята России».

До этого в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но у них ничего не вышло. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу. Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд.

