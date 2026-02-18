Скандальный рэпер потерял концертную площадку в российском городе Концерт рэпера Ганвеста в Барнауле отменили без объяснения причин

Концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов), запланированный в барнаульском клубе «Эрмитаж», был отменен, сообщили РИА Новости в администрации заведения. Изначально выступление должно было состояться 21 февраля в клубе «Опера» с возрастным ограничением 14+, однако позже площадку сменили на «Эрмитаж», а порог входа повысили до 18+.

Концерт действительно отменили, почему — мы не знаем, — сказали представители клуба.

При этом на официальной странице концерта в соцсети «ВКонтакте» появилась иная информация. Организаторы сообщили, что мероприятие не отменено, а перенесено на неопределенный срок по независящим от них обстоятельствам. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты в течение часа.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Санкт-Петербурге возбудили административное дело в отношении Ганвеста, причиной стала пропаганда наркотических веществ в ряде композиций. Тексты треков музыканта направлены на экспертизы. Если вина исполнителя будет доказана, то ему грозит штраф.