Американист ответил, какие санкции США могут снять с России первыми

США могут снять санкции с России в отношении нефтяного и финансового секторов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это обусловлено симпатией главы Белого дома Дональда Трампа к идее возможного развития бизнеса на территории РФ.

Если, конечно, санкции с России будут сниматься, то это в первую очередь будет затрагивать наш финансовый сектор и, во-вторых, нефть: те сферы, где они как раз мешают нам в любой возможной будущей кооперации с Соединенными Штатами. Конечно, для Вашингтона и Трампа эта идея интересна, потому что ему хотелось бы вести бизнес в России: осваивать, разрабатывать, заниматься добычей природных ископаемых и редкоземельных металлов и углеводородов, а также развитием мирного атома и освоения космоса. Вот для чего и нужно смягчение санкций, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему существует мощное антироссийское лобби, состоящее из ястребов обеих партий, которые активно препятствуют отмене санкций. В связи с этим, по словам политолога, пока преждевременно говорить о скором снятии ограничений.

Ранее сообщалось, что американские юристы разработали несколько вариантов отмены санкций против России. По информации британских СМИ, эксперты активно изучали этот вопрос летом 2025 года, работая сверхурочно.