18 февраля 2026 в 14:45

Американист ответил, какие санкции США могут снять с России первыми

Американист Дудаков: США снимут с РФ санкции на нефть и финансовый сектор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США могут снять санкции с России в отношении нефтяного и финансового секторов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это обусловлено симпатией главы Белого дома Дональда Трампа к идее возможного развития бизнеса на территории РФ.

Если, конечно, санкции с России будут сниматься, то это в первую очередь будет затрагивать наш финансовый сектор и, во-вторых, нефть: те сферы, где они как раз мешают нам в любой возможной будущей кооперации с Соединенными Штатами. Конечно, для Вашингтона и Трампа эта идея интересна, потому что ему хотелось бы вести бизнес в России: осваивать, разрабатывать, заниматься добычей природных ископаемых и редкоземельных металлов и углеводородов, а также развитием мирного атома и освоения космоса. Вот для чего и нужно смягчение санкций, — пояснил Дудаков.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне по-прежнему существует мощное антироссийское лобби, состоящее из ястребов обеих партий, которые активно препятствуют отмене санкций. В связи с этим, по словам политолога, пока преждевременно говорить о скором снятии ограничений.

Ранее сообщалось, что американские юристы разработали несколько вариантов отмены санкций против России. По информации британских СМИ, эксперты активно изучали этот вопрос летом 2025 года, работая сверхурочно.

США
Россия
санкции
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
