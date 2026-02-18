Американист ответил, когда США смягчат санкции против России Американист Дудаков: США смягчат санкции против РФ после деэскалации на Украине

США смягчат санкции против России после деэскалации конфликта на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в Вашингтоне уже прорабатываются различные сценарии развития событий, включая алгоритмы пересмотра ограничительных мер.

В Вашингтоне рассматривают самые разные сценарии развития событий. И если нам удастся договориться с США по целому ряду направлений, то, конечно, я не исключаю того, что в случае деэскалации на Украине, мы увидим смягчение санкций. Но это потребует долгой кропотливой работы просто потому, что этих ограничений было введено очень много. Они затрагивают практически все аспекты экономики России. Если нам удастся договориться по Украине, я бы такого сценария, конечно, не исключал, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что американские юристы подготовили разные сценарии возможной отмены санкций США против России. По данным британских журналистов, для изучения этого вопроса специалисты работали сверхурочно летом 2025 года.