Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 10:58

В США указали на подготовку Белого дома к отмене антироссийских санкций

Economist: в США подготовили сценарии отмены санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские юристы подготовили разные сценарии возможной отмены санкций США против России, сообщила газета The Economist со ссылкой на источник. Отмечается, что для изучения этого вопроса специалисты работали сверхурочно летом 2025 года.

Значительная часть подготовительной работы уже проделана, — говорится в сообщении.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес сможет ощутить преимущества от нормализации отношений с США уже после отмены ограничений. По его словам, никаких дополнительных стимулов для этого не требуется.

До этого министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что снятие санкций с продажи нефти России станет возможно после достижения украинского урегулирования. Он добавил, что на это влияет также решение вопроса по Венесуэле и Ирану. В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.

США
Россия
санкции
отмены
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нужно секретное оружие»: Леонова оценила шанс Петросян на медаль Олимпиады
Песков анонсировал встречу Путина с министром иностранных дел Кубы
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести исторический ликбез для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.