В США указали на подготовку Белого дома к отмене антироссийских санкций Economist: в США подготовили сценарии отмены санкций против России

Американские юристы подготовили разные сценарии возможной отмены санкций США против России, сообщила газета The Economist со ссылкой на источник. Отмечается, что для изучения этого вопроса специалисты работали сверхурочно летом 2025 года.

Значительная часть подготовительной работы уже проделана, — говорится в сообщении.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес сможет ощутить преимущества от нормализации отношений с США уже после отмены ограничений. По его словам, никаких дополнительных стимулов для этого не требуется.

До этого министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что снятие санкций с продажи нефти России станет возможно после достижения украинского урегулирования. Он добавил, что на это влияет также решение вопроса по Венесуэле и Ирану. В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.