17 февраля 2026 в 18:25

«Морковки для американцев»: Шохин раскрыл условие для сотрудничества с США

Глава РСПП Шохин: США должны снять с России санкции для налаживания отношений

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес сможет ощутить преимущества от нормализации отношений с США уже после отмены ограничений. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, никаких дополнительных стимулов для этого не требуется.

У меня позиция простая: если американцы снимут санкции, перестанут гоняться за нашими танкерами, этого было в принципе уже достаточно для того, чтобы российский бизнес почувствовал преимущество от восстановления отношений с Соединенными Штатами, — отметил он.

Но, по его словам, возможные «морковки» для американских инвесторов не должны быть многочисленными и радикально отличаться от общих правил привлечения иностранного капитала. Глава РСПП подчеркнул необходимость четко определить правила инвестирования в российскую экономику, понимая, что они не могут быть абсолютно идентичными тем, что действовали до 2022 года.

Задача, видимо, заключается в том, что какие-то морковки [нужно] вывесить американцам, но эти морковки не должны быть: а) многочисленными; б) не должны радикально отличаться от схем привлечения иностранного капитала в страну в целом, — пояснил эксперт.

Особое внимание, по мнению Шохина, следует уделить законодательному оформлению механизмов, позволяющих сохранить технологический потенциал компаний, которые могут принять решение об уходе из России. Причем эти нормы должны работать универсально, вне зависимости от того, идет ли речь об американском или китайском бизнесе.

Ранее Шохин заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) в нынешних условиях демонстрирует крайне низкую эффективность. Он охарактеризовал ее положение анекдотом, в котором пациент спрашивает врача, куда его везут, и получает ответ: «В морг». На что пациент возражает: «Но я еще жив!», а врач парирует: «А мы еще не доехали».

