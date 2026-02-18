Лавров призвал США отказаться от опрометчивых действий касательно Кубы

Россия призывает США проявить здравый смысл и воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Руководитель российского МИД заверил, что Москва продолжит поддерживать Гавану. Выступление Лаврова опубликовано на сайте ведомства.

Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова свободы, — отметил дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия высоко ценит партнерские связи с Кубой и намерена углублять сотрудничество. По его словам, Москва всегда оказывала поддержку дружественной стороне в сложные периоды. Кроме того, РФ неизменно занимает позицию противодействия блокаде США этого латиноамериканского государства, уточнил Песков.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Кубы. Глава внешнеполитического ведомства находится в Москве с официальным визитом. В Кремле уточнили, что предстоящая беседа имеет особое значение.