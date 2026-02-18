Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:14

В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников

МВД предложило ограничить переводы по NFC суммой в 50 тыс. рублей

Андрей Храпов Андрей Храпов Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Период охлаждения при выдаче наличных из касс и ограничение суточных NFC-переводов суммой 50 тыс. рублей необходимо ввести в России для борьбы с мошенниками, заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы МВД РФ Андрей Храпов. Представитель ведомства пояснил, что схемы с дропперами трансформируются: потерпевшие сами снимают деньги и передают курьерам или переводят через NFC на счета злоумышленников, передает его слова ТАСС.

Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <…> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день, — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», что объем мошеннических операций в сфере кредитования в России сократился на 40% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью принятых мер.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендовал использовать для покупок в интернете отдельную банковскую карту с минимальным остатком средств, чтобы снизить риски при мошеннических атаках. Эксперт также призвал внимательно проверять адресную строку сайта, так как злоумышленники часто создают поддельные страницы, копирующие оформление известных маркетплейсов.

МВД
мошенники
переводы
NFC
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.