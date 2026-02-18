В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников

Период охлаждения при выдаче наличных из касс и ограничение суточных NFC-переводов суммой 50 тыс. рублей необходимо ввести в России для борьбы с мошенниками, заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы МВД РФ Андрей Храпов. Представитель ведомства пояснил, что схемы с дропперами трансформируются: потерпевшие сами снимают деньги и передают курьерам или переводят через NFC на счета злоумышленников, передает его слова ТАСС.

Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <…> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день, — сказал он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», что объем мошеннических операций в сфере кредитования в России сократился на 40% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Руководитель регулятора связала позитивную динамику с эффективностью принятых мер.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендовал использовать для покупок в интернете отдельную банковскую карту с минимальным остатком средств, чтобы снизить риски при мошеннических атаках. Эксперт также призвал внимательно проверять адресную строку сайта, так как злоумышленники часто создают поддельные страницы, копирующие оформление известных маркетплейсов.