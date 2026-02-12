Россиянам дали совет, как защититься от мошенников при онлайн-шопинге Доцент Щербаченко: для онлайн покупок должна быть отдельная банковская карта

Для интернет-покупок рекомендуется завести отдельную банковскую карту, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его словам, на ней нужно держать ограниченное количество денежных средств во избежание крупных потерь в случае мошенничества.

Онлайн-шопинг — неотъемлемая часть для многих россиян. Покупки на маркетплейсах — это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас он выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул важность тщательной проверки адресной строки веб-сайта. По словам Щербаченко, злоумышленники могут создавать страницы, которые внешне похожи на известные торговые площадки. Доцент также порекомендовал обращать внимание на наличие защищенного соединения при вводе данных банковской карты.

Проверяйте информацию о магазине — обязательно должны быть данные о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Ни в коем случае не совершайте предоплату, не получив товар, — особенно на сайтах объявлений. Обязательно внимательно проверяйте качество продукции. Кроме того, не следует откликаться на просьбы сообщить данные карты, поскольку все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона, — добавил Щербаченко.

Он указал, что важно внимательно изучать отзывы о компании в интернете, так как отрицательные комментарии могут указывать на вероятность мошенничества. По словам эксперта, также не следует переходить по ссылкам, предоставленным автором объявления, поскольку они могут оказаться фишинговыми и представлять угрозу для устройства.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ заполучить личные данные, притворяясь службой доставки. Они просят жертву ввести пароль из СМС, а затем продолжают общение через звонки и письма, чтобы не спугнуть жертву.