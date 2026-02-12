Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:19

Россиянам дали совет, как защититься от мошенников при онлайн-шопинге

Доцент Щербаченко: для онлайн покупок должна быть отдельная банковская карта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для интернет-покупок рекомендуется завести отдельную банковскую карту, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его словам, на ней нужно держать ограниченное количество денежных средств во избежание крупных потерь в случае мошенничества.

Онлайн-шопинг — неотъемлемая часть для многих россиян. Покупки на маркетплейсах — это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас он выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул важность тщательной проверки адресной строки веб-сайта. По словам Щербаченко, злоумышленники могут создавать страницы, которые внешне похожи на известные торговые площадки. Доцент также порекомендовал обращать внимание на наличие защищенного соединения при вводе данных банковской карты.

Проверяйте информацию о магазине — обязательно должны быть данные о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Ни в коем случае не совершайте предоплату, не получив товар, — особенно на сайтах объявлений. Обязательно внимательно проверяйте качество продукции. Кроме того, не следует откликаться на просьбы сообщить данные карты, поскольку все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона, — добавил Щербаченко.

Он указал, что важно внимательно изучать отзывы о компании в интернете, так как отрицательные комментарии могут указывать на вероятность мошенничества. По словам эксперта, также не следует переходить по ссылкам, предоставленным автором объявления, поскольку они могут оказаться фишинговыми и представлять угрозу для устройства.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ заполучить личные данные, притворяясь службой доставки. Они просят жертву ввести пароль из СМС, а затем продолжают общение через звонки и письма, чтобы не спугнуть жертву.

мошенники
маркетплейсы
покупки
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Союзе строителей назвали плюс «эффекта Долиной»
Раскрыто, какую помощь Россия окажет Кубе
Таиланд решил сократить безвизовый режим с более чем 90 странами
Захарова: Украина поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми
«Китайцы» массово готовятся к уходу с российского авторынка
Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова
Gallup отказался «следить» за Трампом
Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа
Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле
Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх
Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству
Полковник объяснил, чем грозит Зеленскому затягивание конфликта
Огненный шар заметили в небе над США
Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО
МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил
Министра российского региона заподозрили во взятке на миллионы рублей
Россиянам раскрыли, куда можно отправиться вместо Кубы
Волк отреагировала на сообщения о взрыве авто на парковке в Москве
Путин поручил повысить квалификацию педагогов в сфере IТ и ИИ
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.