13 февраля 2026 в 19:13

Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео

Опубликованы кадры с опасной трещиной на ледовом покрове Байкала

На озере Байкал образовалась огромная трещина, которую засняли очевидцы, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Разлом обнаружили примерно в 14 километрах от села Байкальское, на участке между Нижнеангарском и прилегающим районом.

По словам авторов, трещина с многочисленными ответвлениями расходится в разные стороны, напоминая паутину. На кадрах видно, как автомобиль проезжает по ледяному разлому, отчего лед погружается в воду, а затем всплывает обратно.

Ранее организаторы марафона «Ледовый шторм» впервые за 13 лет проведения были вынуждены отменить старт экстремальной гонки из-за сильнейшего ветра. Мероприятие традиционно проходит на льду озера Байкал. Порывы ветра в районе проведения достигали 35 метров в секунду.

До этого в Эстонии из-за шквалистого ветра произошло опрокидывание пассажирского автобуса. Транспортное средство следовало по маршруту из столицы страны Таллина в город Нарву. В салоне находились граждане РФ. В автобусе ехали 11 пассажиров. В результате инцидента людям приходится самостоятельно добираться до места назначения.

Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
