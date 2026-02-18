Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 15:16

Захарова назвала освобождение россиян в Азербайджане приоритетом Москвы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Вопрос скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Азербайджане, остается приоритетным в отношениях Москвы и Баку, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что эта тема регулярно поднимается в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами, передает корреспондент NEWS.ru.

Как мы уже неоднократно отмечали, скорейшее освобождение россиян и их возвращение домой является нашим безусловным приоритетом, и регулярно поднимаем этот вопрос в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами, — сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что посольство России в республике поддерживает тесную связь как с самими заключенными, так и с их родственниками.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что освобождение российских граждан могло бы стать жестом доброй воли со стороны Азербайджана. По его словам, в настоящее время под арестом в Баку остаются 11 россиян, задержанных в период с 30 июня по 1 июля 2025 года.

