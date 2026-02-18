Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 15:01

Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спецназ Росгвардии отточил мастерство беспарашютного десантирования в ходе учебно-тренировочного сбора по десантной подготовке, прошедшего в Серпуховском округе Московской области.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения ведомства отработали приемы высадки из вертолета с использованием альпинистского снаряжения, спусковых устройств и оборудования для скоростного спуска. Бойцы также усовершенствовали приемы страховки и самостраховки при приземлении.

Кроме того, в программу учений вошла отработка особо сложного элемента десантирования — высадки в лесной массив. Бойцы были в полной экипировке и под руководством профессиональных инструкторов выполнили все заявленные нормативы.

Самые яркие фото с учений спецназа Росгвардии в Подмосковье — в галерее NEWS.ru.

Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Россия. Московская область. Военнослужащий подразделения специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
