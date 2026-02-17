Зимняя Олимпиада — 2026
Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП

В Петербурге произошло двойное ДТП с участием машин ГАИ и мусоровоза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мусоровоз врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции во время оформления другого ДТП на юге Санкт-Петербурга, пишет ГУ МВД России по городу и области. В результате один из сотрудников полиции получил травмы и был госпитализирован. В первой аварии помощь понадобилась двум детям, находившимся в салоне легкового авто.

Произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП пострадали двое детей из легкового авто. Они получили легкий вред здоровью. На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящих служебных автомобилей, в результате чего тот по инерции врезался во второй патрульный автомобиль, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Красноярске в результате полицейской погони погиб 17-летний подросток. За рулем автомобиля Toyota Vista находился его 18-летний приятель, не имевший водительских прав. Юноша пытался скрыться от сотрудников ДПС, но не справился с управлением и врезался в столб.

До этого пассажирка автомобиля Haval погибла в ДТП с двумя машинами на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. Также на 214-м километре произошло шесть других аварий при участии 14 машин. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

