Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП В Петербурге произошло двойное ДТП с участием машин ГАИ и мусоровоза

Мусоровоз врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции во время оформления другого ДТП на юге Санкт-Петербурга, пишет ГУ МВД России по городу и области. В результате один из сотрудников полиции получил травмы и был госпитализирован. В первой аварии помощь понадобилась двум детям, находившимся в салоне легкового авто.

Произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП пострадали двое детей из легкового авто. Они получили легкий вред здоровью. На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз совершил наезд на один из стоящих служебных автомобилей, в результате чего тот по инерции врезался во второй патрульный автомобиль, — рассказали в ведомстве.

