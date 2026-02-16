Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 16:00

Семь ДТП с погибшей и пострадавшими зафиксировали на одной трассе

Один человек погиб и шестеро пострадали в семи ДТП на трассе под Тулой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пассажирка автомобиля Haval погибла в ДТП с двумя машинами на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области, передает пресс-служба Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, также на 214-м километре произошло шесть других аварий при участии 14 машин. По предварительной информации, шесть человек пострадали.

На 212-м километре произошло ДТП (наезд на стоящее транспортное средство), в котором пассажирка автомобиля Haval погибла, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 254-м километре трассы М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись грузовые и легковые машины, из-за чего образовался затор. Как уточнили в региональном главке МЧС, движение организовали в объезд — через город Богородицк. Пострадавших нет, на месте работают спасатели и медики.

До этого двое человек погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег, спасатели проводили поиск оставшихся двух человек.

трассы
погибшие
Тульская область
пострадавшие
ДТП
