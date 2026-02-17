Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони Подросток погиб из-за попытки приятеля скрыться на авто от погони в Красноярске

В Красноярске в результате полицейской погони погиб 17-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. За рулем автомобиля Toyota Vista находился его 18-летний приятель, не имевший водительских прав. Юноша пытался скрыться от сотрудников ДПС, но не справился с управлением и врезался в столб.

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля. Наряд ДПС заметил иномарку в районе дома № 21 по улице 60 лет Образования СССР. Водитель проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться от преследования. Инспекторы включили сирену и начали погоню.

Как сообщили в управлении МВД, нарушитель многократно превышал скорость, создавая опасность для других участников движения. В районе дома № 45 по улице Енисейский тракт водитель не справился с управлением и врезался в столб электропередачи.

От полученных травм 17-летний пассажир скончался на месте. Сам водитель, 18-летний молодой человек, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Выяснилось, что прав у него никогда не было, обучение в автошколе он не проходил, а автомобиль принадлежит его родителям.

В отношении него следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве водитель за рулем Lexus устроил массовое ДТП при попытке скрыться от полиции. Автомобиль протаранил не менее 14 машин. Источник уточнил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.