Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:37

Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони

Подросток погиб из-за попытки приятеля скрыться на авто от погони в Красноярске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярске в результате полицейской погони погиб 17-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. За рулем автомобиля Toyota Vista находился его 18-летний приятель, не имевший водительских прав. Юноша пытался скрыться от сотрудников ДПС, но не справился с управлением и врезался в столб.

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля. Наряд ДПС заметил иномарку в районе дома № 21 по улице 60 лет Образования СССР. Водитель проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться от преследования. Инспекторы включили сирену и начали погоню.

Как сообщили в управлении МВД, нарушитель многократно превышал скорость, создавая опасность для других участников движения. В районе дома № 45 по улице Енисейский тракт водитель не справился с управлением и врезался в столб электропередачи.

От полученных травм 17-летний пассажир скончался на месте. Сам водитель, 18-летний молодой человек, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Выяснилось, что прав у него никогда не было, обучение в автошколе он не проходил, а автомобиль принадлежит его родителям.

В отношении него следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве водитель за рулем Lexus устроил массовое ДТП при попытке скрыться от полиции. Автомобиль протаранил не менее 14 машин. Источник уточнил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

ДТП
аварии
погони
ГАИ
ДПС
МВД
полиция
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.