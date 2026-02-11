Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:10

Нетрезвый водитель протаранил 14 авто, уходя от погони в Москве

Водитель Lexus протаранил 14 машин при попытке скрыться от полиции в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве водитель за рулем Lexus устроил массовое ДТП при попытке скрыться от полиции, сообщил АГН «Москва» информированный источник. По словам собеседника агентства, автомобиль протаранил не менее 14 машин. Источник уточнил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

Погоня за водителем на автомобиле Lexus случилась на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Водитель, уходя от полиции, повредил около 14 машин. В итоге гонщика удалось остановить и задержать, он находится в измененном состоянии, — сказал источник.

Ранее в селе Нур-Селение в Бурятии 14-летняя школьница устроила погоню с полицией и врезалась в забор. Транспортное средство она угнала, пока мать спала. Владелице авто выписали административный штраф. Машину отправили на штрафстоянку, а материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого 13-летнего подростка на Lada Vesta остановили с погоней и стрельбой в деревне Курпово Ленинградской области. Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия по колесам машины. С мальчиком был друг, которого ранило при стрельбе.

Москва
ДТП
происшествия
аварии
погони
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
HR-эксперт раскрыла, какие вопросы не вправе задавать на собеседовании
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.