Нетрезвый водитель протаранил 14 авто, уходя от погони в Москве Водитель Lexus протаранил 14 машин при попытке скрыться от полиции в Москве

В Москве водитель за рулем Lexus устроил массовое ДТП при попытке скрыться от полиции, сообщил АГН «Москва» информированный источник. По словам собеседника агентства, автомобиль протаранил не менее 14 машин. Источник уточнил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

Погоня за водителем на автомобиле Lexus случилась на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Водитель, уходя от полиции, повредил около 14 машин. В итоге гонщика удалось остановить и задержать, он находится в измененном состоянии, — сказал источник.

Ранее в селе Нур-Селение в Бурятии 14-летняя школьница устроила погоню с полицией и врезалась в забор. Транспортное средство она угнала, пока мать спала. Владелице авто выписали административный штраф. Машину отправили на штрафстоянку, а материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого 13-летнего подростка на Lada Vesta остановили с погоней и стрельбой в деревне Курпово Ленинградской области. Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия по колесам машины. С мальчиком был друг, которого ранило при стрельбе.