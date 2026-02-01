Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком на Lada попала на видео

Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком на Lada попала на видео В Ленобласти 13-летнего мальчика на Lada задержали при погоне со стрельбой

13-летнего подростка на Lada Vesta остановили с погоней и стрельбой в деревне Курпово Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия по колесам машины. С мальчиком был друг, которого ранило при стрельбе.

После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю <…> лихач был остановлен, — сказано в сообщении.

С собой школьник взял 16-летнего знакомого. Юноша получил ранение: пуля задела его, когда инспектор стрелял по колесам. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. В полиции отметили, что решается вопрос о дальнейших мерах в отношении родителей несовершеннолетнего водителя.

Ранее в Бурятии при ДТП погибла 16-летняя девушка. По предварительным данным, она села за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения. На крутом повороте она не справилась с управлением, машина съехала в кювет, после чего въехала в столб.

В Кемеровской области до этого при столкновении двух автомобилей два человека погибли, еще двое получили травмы. Одна из машин оказалась разорванной на части.