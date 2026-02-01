Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 18:51

Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком на Lada попала на видео

В Ленобласти 13-летнего мальчика на Lada задержали при погоне со стрельбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

13-летнего подростка на Lada Vesta остановили с погоней и стрельбой в деревне Курпово Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия по колесам машины. С мальчиком был друг, которого ранило при стрельбе.

После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных попаданий по автомобилю <…> лихач был остановлен, — сказано в сообщении.

С собой школьник взял 16-летнего знакомого. Юноша получил ранение: пуля задела его, когда инспектор стрелял по колесам. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. В полиции отметили, что решается вопрос о дальнейших мерах в отношении родителей несовершеннолетнего водителя.

Ранее в Бурятии при ДТП погибла 16-летняя девушка. По предварительным данным, она села за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения. На крутом повороте она не справилась с управлением, машина съехала в кювет, после чего въехала в столб.

В Кемеровской области до этого при столкновении двух автомобилей два человека погибли, еще двое получили травмы. Одна из машин оказалась разорванной на части.

подростки
Ленобласть
погони
полиция
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начала подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео
Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак
СК пролил свет на дело Усольцевых, Нетребко «сматывает удочки»: что дальше
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима
Польский велосипедист скончался в Якутии
Россиянам рассказали, о чем могут говорить реалистичные сны
Россиянка рассказала об «отправке в рабство» к Эпштейну
«По согласию»: названа одна подробность переноса переговоров по Украине
ПВО сбила почти четыре десятка дронов над регионами России
Оспа обезьян подтвердилась у жителя Подмосковья
Один БПЛА выдал причастность НАТО к смертельной атаке на Сартану в ДНР
Подруги Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.