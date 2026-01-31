Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 13:25

Поездка подростка без прав закончилась трагедией

Несовершеннолетняя девушка скончалась в результате ДТП в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Республике Бурятия в результате ДТП погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в Министерстве внутренних дел региона. Авария произошла на участке трассы Береговая — Подольск.

По предварительным данным, погибшая была водителем автомобиля и не имела водительского удостоверения. На крутом повороте она не справилась с управлением, машина съехала в кювет, после чего наехала на столб.

В результате ДТП водитель 2009 года рождения скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — заявили в МВД.

Две пассажирки, находившиеся в автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее в Перми произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли женщина и ребенок. Renault Duster столкнулся с дорожным отбойником. По предварительной информации, водитель этого автомобиля не смог удержать управление. После столкновения с ограждением машину отбросило на соседнюю полосу. В этот момент на проезжей части находились женщина и подросток. Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.

ДТП
происшествия
смерти
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспорядки в США перекинулись сразу на несколько штатов
Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине
Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде
Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США
Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута
Поездка подростка без прав закончилась трагедией
Опрос показал, сколько британцев хотят убрать Стармера
Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы
Вода пропала во всем Киеве
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута
На Западе признали Россию как «надежного игрока»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Саперы обезвредили боезаряд в Орле
Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого
Приднестровье осталось в темноте из-за аварии
В Мурманске и Североморске для жителей развернули пункты поддержки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.