Поездка подростка без прав закончилась трагедией Несовершеннолетняя девушка скончалась в результате ДТП в Бурятии

В Республике Бурятия в результате ДТП погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили в Министерстве внутренних дел региона. Авария произошла на участке трассы Береговая — Подольск.

По предварительным данным, погибшая была водителем автомобиля и не имела водительского удостоверения. На крутом повороте она не справилась с управлением, машина съехала в кювет, после чего наехала на столб.

В результате ДТП водитель 2009 года рождения скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — заявили в МВД.

Две пассажирки, находившиеся в автомобиле, получили травмы. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее в Перми произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли женщина и ребенок. Renault Duster столкнулся с дорожным отбойником. По предварительной информации, водитель этого автомобиля не смог удержать управление. После столкновения с ограждением машину отбросило на соседнюю полосу. В этот момент на проезжей части находились женщина и подросток. Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.