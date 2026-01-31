Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 10:49

Мать с ребенком погибли при попытке «обезопасить» дорогу

Женщина с ребенком погибли в ДТП в Перми при установке знака аварийной остановки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Перми в результате ДТП погибли женщина и ребенок, сообщает управление Госавтоинспекции по Пермскому краю. Согласно информации ведомства, инцидент произошел на улице Восточный обход. Автомобиль Renault Duster врезался в дорожный отбойник. По предварительным данным, водитель этого автомобиля не справился с управлением транспортным средством.

После удара об ограждение машину отбросило на другую часть дороги. В этот момент там находились женщина и подросток. В результате наезда оба пешехода скончались на месте происшествия.

По предварительной версии следствия, погибшие сами были участниками другой автоаварии. Они вышли из своего поврежденного автомобиля, чтобы установить на проезжей части знак аварийной остановки. В этот момент их и сбил автомобиль Renault.

Ранее семейная пара из Карелии погибла в результате аварии, которая произошла на территории Ленинградской области. Их семилетний ребенок был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. В настоящее время мальчик находится под непрерывным наблюдением медицинского персонала. Ему оказывается вся необходимая помощь.

