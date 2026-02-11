Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 10:29

Школьница устроила погоню с полицией и влетела в забор

В Бурятии школьница на Nissan врезалась в забор во время полицейской погони

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В селе Нур-Селение в Бурятии школьница устроила погоню с полицией и врезалась в забор, передает Telegram-канал Babr Mash. Транспортное средство она угнала, пока мать спала.

Во время дежурства инспекторы заметили подозрительный Nissan Cube. На требования остановиться водитель не отреагировал и вскоре поездка от мигалок закончилась ограждением жилого дома. За рулем была 14-летняя школьница, а в салоне находились ее подруги. Владелице машины выписали административный штраф. Машину отправили на штрафстоянку, а материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого 13-летнего подростка на Lada Vesta остановили с погоней и стрельбой в деревне Курпово Ленинградской области. Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия по колесам машины. С мальчиком был друг, которого ранило при стрельбе.

Ранее три человека погибли в ДТП на автодороге «Обручевка — Субутак» в Кизильском районе Челябинской области. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», в условиях снегопада при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак».

