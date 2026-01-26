Юрист предупредил о рисках сделок по биометрии Юрист Соловьев: во время сделки по биометри невозможно проверить продавца

При использовании биометрии во время сделок нет возможности выяснить предысторию недвижимости, рассказал НСН заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Он отметил, что также нельзя выяснить, не совершает ли продавец сделку под давлением и угрозами.

А как мы будем проверять факторы шантажа, угроз, если человек будет просто подтверждать свою личность через ЕБС? То есть будет просто приходить подтверждение, код, что человек участвует в гражданско-правовой сделке. Однако предысторию сделки можно понять только в личном общении, — рассказал Соловьев.

По словам юриста, процедуру заключения сделок, напротив, необходимо усложнить. Он подчеркнул, что в этом могут помочь период охлаждения и психиатрические проверки.

Ранее Соловьев рассказал, что защитить себя от мошенничества при покупке жилья можно двумя основными способами. По его словам, не попасть под «схему Долиной» можно при оплате безналично и при проверке дееспособности продавца.