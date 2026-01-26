Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:10

Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде

Эксперт ЖКХ Бондарь: о запахе канализации в доме надо сообщать в Роспотребнадзор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В случае появления запаха канализации в подъезде и бездействия управляющей компании следует подать жалобу в Роспотребнадзор, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он посоветовал подробно изложить в обращении информацию о вреде испарений.

Запах канализации в подъезде может быть признаком серьезной аварии. Управляющая организация обязана создавать комфортные и безопасные условия для проживающих. Появление неприятных ароматов часто указывает на поломки в подвале или технических помещениях. Испарения способны нанести вред организму, поэтому запах канализации может быть признаком угрозы жизни и здоровью. Такую формулировку полезно добавлять в обращение в УК, чтобы придать вопросу большую значимость. Ускорить решение проблемы может помочь жалоба в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, — поделился Бондарь.

Он подчеркнул, что для подачи письменной заявки можно воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Дом». По его словам, в тексте необходимо указать, где именно чувствуется запах и как долго это длится. Он также отметил, что, согласно закону, на решение срочных вопросов, связанных с качеством услуг, выделяется три рабочих дня.

Ремонтные работы, включая прочистку труб или мелкую починку, финансируются из тех средств, которые жильцы уже ежемесячно вносят за содержание жилья. Дополнительно собирать деньги на это организация не имеет права, так как поддержание сетей многоквартирного дома в рабочем состоянии входит в прямые обязанности, — добавил Бондарь.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что жильцы могут получить перерасчет за недостаточное отопление, если температура в квартире долгое время находится ниже нормы. По его словам, зимой норма в жилых комнатах составляет не менее 18 градусов, а в угловых — не ниже 20.

