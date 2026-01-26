Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам

В случае передачи кода из СМС мошенникам не следует вступать в коммуникацию с лицами, выдающими себя за спасателей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в данной ситуации необходимо полностью прекратить диалог со злоумышленниками.

При передаче кода из СМС-сообщения мошенникам в первую очередь необходимо незамедлительно прекратить общение с человеком, которому вы сообщили код, будь то в мессенджере либо по телефону. Во-вторых, не нужно ни звонить, ни перезванивать, ни отвечать ни по каким номерам спасателям, помощникам, которые обещают вернуть деньги, решить вопрос и так далее. Также не следует совершать никаких действий, которых могут добиваться злоумышленники. Вам могут позвонить по номеру телефона, приходить множество разных смс от представителей мошенников — не ведитесь, — предупредил Щербаченко.

Он посоветовал проверить все важные сервисы: «Госуслуги», банковские приложения, почтовые сервисы, маркетплейсы и другие платформы, где могут храниться личные данные или привязаны банковские карты. По словам доцента, если доступ к ним не утрачен, необходимо срочно сменить пароли. Щербаченко указал, что пароль должен быть не менее 12, а лучше 18 символов, включая буквы в верхнем и нижнем регистре, цифры и специальные символы.

Проверьте подозрительные входы в приложение. Завершите все активные сессии, кроме текущей, после смены пароля в приложениях. Следом установите самозапрет для проведения оформления кредитов и займов в «Госуслугах», а также включите двухфакторную аутентификацию. Если же доступ к сервисам утрачен, незамедлительно обратитесь по горячей линии в банк или маркетплейс и сообщите о мошенничестве. Например, если это банк, то на время заблокируйте банковскую карту через оператора. Оформите перевыпуск карты, если в банке сообщают о множестве операций, которых вы не совершали, — добавил Щербаченко.

Он подчеркнул, что необходимо также обратиться в полицию и подать заявление о мошенничестве. По словам Щербаченко, важно сохранить всю информацию, включая ссылки из сообщений и скриншоты переписки с мошенниками. Доцент также порекомендовал незамедлительно сообщить близким о том, что данные были скомпрометированы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники рассылают поддельные письма, которые выглядят как официальные сообщения от портала «Госуслуги». В этих сообщениях мошенники используют логотипы сервиса, а также обращаются к получателям по имени, прося обновить личные данные.