26 января 2026 в 02:20

Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за слишком мощный обогреватель могут оштрафовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование слишком мощного обогревателя может привести к судебному иску и крупным финансовым взысканиям в сотни тысяч рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, прямой штраф за прибор в законе не предусмотрен, но ответственность наступает при причинении ущерба.

В российском законодательстве отсутствует прямой штраф именно за включение мощного обогревателя, однако последствия наступают, когда возникают реальные проблемы у окружающих. Если из-за вашего обогревателя будет чрезмерная нагрузка электросети, которая приведет к поломке техники в других квартирах, вас могут обязать возместить ущерб в суде. В таких случаях вступает в силу статья 1064 ГК РФ. Вероятно, придется оплачивать ремонт соседских телевизоров или холодильников. Суммы выплат в таких случаях могут исчисляться десятками тысяч рублей. А если из-за перегрузки электросети случится возгорание, размер взыскания может достичь 300 тыс. рублей и более, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что электричество считается источником повышенной опасности. По словам эксперта по ЖКХ, чтобы сохранить спокойствие, лучше следить за исправностью техники и не допускать одновременной работы нескольких сильных потребителей тока.

Ранее бывший сотрудник ГУ МЧС России по Московской области Виталий Бойко заявил, что сушка одежды на обогревателе может привести к пожару. По его словам, риск сохраняется вне зависимости от того, успела ли высохнуть ткань.

