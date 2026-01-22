В России пожаловались на сбои в работе популярного маркетплейса В России пожаловались на сбои в работе Wildberries

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе маркетплейса Wildberries, следует из информации на сайте «Сбой.рф». За последний час было зафиксировано 105 обращений россиян.

Больше всего жалоб пришлось на Санкт-Петербург (52%). Также сбои фиксировали жители Ленинградской области (10%) и Москвы (6%). Кроме того, о неполадках сообщали в Новгородской (5%), Свердловской (5%) областях и Карелии (5%).

Ранее крупный сбой произошел в работе провайдера «Триколор». За час зафиксировали 32 жалобы, за сутки — 110 жалоб. В частности, пользователи указали на проблемы с сигналом и плохую работу мобильного приложения.

До этого сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами в работе сервиса заказа продуктов на дом «Самокат». За 15 минут от пользователей поступило уже 56 жалоб. Больше всего сообщений зафиксировано из Свердловской области (24%), Москвы (12%), Кемеровской и Томской областей (по 8%). Кроме того, с неполадками столкнулись жители Челябинской, Новосибирской, Самарской, Омской областей.