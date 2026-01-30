В Wildberries высказались о введении налога на бонусные баллы продавцов Wildberries: продавцам не начисляют бонусы при предоставлении скидок покупателям

В компании Wildberries заявили об отсутствии механизма начисления бонусных баллов продавцам при предоставлении скидок покупателям. В беседе с NEWS.ru представитель маркетплейса отметил, что именно поэтому они не могут облагаться налогами. Он подчеркнул, что подобные скидки формируются исключительно за счет площадки, а не селлеров.

Будут ли облагаться налогом бонусные баллы продавцов на Wildberries? Маркетплейс не использует механику начисления баллов продавцам при предоставлении скидок. Такая скидка формируется за счет маркетплейса и влияет только на конечную стоимость товара для потребителя. Скидка не уменьшает конечную сумму, которую продавец получит в случае выкупа товара, — пояснил представитель Wildberries.

Ранее сообщалось, что с 2025 года стали включать бонусные баллы, полученные продавцами от маркетплейсов за участие в акциях, в налогооблагаемую базу. В одном из случаев инспекция доначислила налог с суммы полученных баллов, в другом — потребовала доплаты по аналогичному основанию.

