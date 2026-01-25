Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах В Wildberries пресекли продажу воды якобы для лечения онкозаболеваний

Россияне обнаружили на маркетплейсах «чудотворную» воду для лечения онкологических заболеваний, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, продавцы разместили на Wildberries карточки с «грудной водой из чудотворного источника от онкологии» и «земелькой с места погребения преподобного Гавриила Ургебадзе».

Так, воду из монастыря Самтавро в Грузии можно было купить за 900 рублей, а землю — за 300 рублей. Авторы объявления утверждали, что вода действительно помогает при лечении рака и других серьезных заболеваний. В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что провели внутреннюю проверку и заблокировали данных продавцов.

В случае установления каких-либо нарушений со стороны продавцов платформа принимает незамедлительные меры по их устранению, не допуская их к реализации на платформе. <...> По итогам проверки указанные товары были заблокированы, — уточнили в компании.

