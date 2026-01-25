Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 10:43

Волна ностальгии заставила россиян скупать фингерборды и селфи-палки

Тренд на 2016 год привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок в России

Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press
Тренд на фотографии из 2016 года спровоцировал увеличение продаж фингербордов и селфи-палок, передает Lenta.ru со ссылкой на исследование популярного сайта объявлений. По словам аналитиков, пользователи соцсетей с наступлением 2026 года начали ностальгировать по временам 10-летней давности и активно делиться фото того периода.

В итоге за последний месяц миниатюрные скейтборды для выполнения трюков пальцами и селфи-палки стали покупать чаще на 26% и 21% соответственно. Кроме того, выросли продажи попсокетов — складных держателей для смартфонов, которые крепятся к задней панели гаджета, и фотокамер моментальной печати.

Ранее сообщалось, что минувший 2025 год стал самым тяжелым для российского ретейла за последнее десятилетие. В течение всего года бизнес чувствовал себя неуверенно: индекс предпринимательской уверенности опустился до отрицательных значений. Хуже ситуация была только весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

До этого стало известно, что Конституционный суд России рассмотрит вопрос об ответственности маркетплейсов за продажу контрафактных товаров. Поводом стала жалоба издателя настольных игр Hobby World, который оспаривает нормы Гражданского кодекса РФ, защищающие информационных посредников.

