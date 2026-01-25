Волна ностальгии заставила россиян скупать фингерборды и селфи-палки Тренд на 2016 год привел к увеличению продаж фингербордов и селфи-палок в России

Тренд на фотографии из 2016 года спровоцировал увеличение продаж фингербордов и селфи-палок, передает Lenta.ru со ссылкой на исследование популярного сайта объявлений. По словам аналитиков, пользователи соцсетей с наступлением 2026 года начали ностальгировать по временам 10-летней давности и активно делиться фото того периода.

В итоге за последний месяц миниатюрные скейтборды для выполнения трюков пальцами и селфи-палки стали покупать чаще на 26% и 21% соответственно. Кроме того, выросли продажи попсокетов — складных держателей для смартфонов, которые крепятся к задней панели гаджета, и фотокамер моментальной печати.

Ранее сообщалось, что минувший 2025 год стал самым тяжелым для российского ретейла за последнее десятилетие. В течение всего года бизнес чувствовал себя неуверенно: индекс предпринимательской уверенности опустился до отрицательных значений. Хуже ситуация была только весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса.

