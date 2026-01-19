В России требуют наказывать маркетплейсы за продажу контрафакта КС рассмотрит жалобу Hobby World об ответственности маркетплейсов за контрафакт

Конституционный суд России рассмотрит вопрос об ответственности маркетплейсов за продажу контрафактных товаров, передают «Ведомости». Поводом стала жалоба издателя настольных игр Hobby World, который оспаривает нормы Гражданского кодекса РФ, защищающие информационных посредников.

По данным газеты, компания обнаружила на одной из онлайн-площадок поддельные копии своей игры. Издатель направил маркетплейсу претензию с требованием удалить контрафакт и выплатить компенсацию, однако не получил ответа.

В своем иске компания требует признать не соответствующими Конституции отдельные пункты статьи 1253.1 ГК РФ. До этого арбитражный суд отказал Hobby World, согласившись с позицией, что платформа лишь предоставляет услуги размещения информации и не обязана проверять легальность каждого товара. Данное решение было поддержано и высшими судебными инстанциями.

