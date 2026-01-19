Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:30

В России требуют наказывать маркетплейсы за продажу контрафакта

КС рассмотрит жалобу Hobby World об ответственности маркетплейсов за контрафакт

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Конституционный суд России рассмотрит вопрос об ответственности маркетплейсов за продажу контрафактных товаров, передают «Ведомости». Поводом стала жалоба издателя настольных игр Hobby World, который оспаривает нормы Гражданского кодекса РФ, защищающие информационных посредников.

По данным газеты, компания обнаружила на одной из онлайн-площадок поддельные копии своей игры. Издатель направил маркетплейсу претензию с требованием удалить контрафакт и выплатить компенсацию, однако не получил ответа.

В своем иске компания требует признать не соответствующими Конституции отдельные пункты статьи 1253.1 ГК РФ. До этого арбитражный суд отказал Hobby World, согласившись с позицией, что платформа лишь предоставляет услуги размещения информации и не обязана проверять легальность каждого товара. Данное решение было поддержано и высшими судебными инстанциями.

Ранее сообщалось, что ведущие российские онлайн-платформы Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries & Russ заявили об отсутствии всплеска возвратов товаров после новогодних праздников. По словам представителей компаний, количество таких случаев остается небольшим по сравнению с общим масштабом операций даже в периоды после распродаж.

