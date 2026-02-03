Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах

Конституционный суд России разрешил регистрацию в апартаментах гостиничного типа

Конституционный суд РФ разрешил россиянам регистрироваться по месту временного пребывания в апартаментах, которые официально считаются нежилыми помещениями, сообщила пресс-служба инстанции. Решение было принято после жалобы гражданки Виктории Пиуновой.

Женщина хотела зарегистрировать себя и свою семью в Санкт-Петербурге в апартаментах, принадлежащих ее родственнице. Несмотря на предоставление всех документов, в регистрации ей отказали, и обычные суды этот отказ поддержали.

Судьи КС отметили, что сейчас многие люди подолгу живут в нежилых помещениях, которые похожи на обычные квартиры. Однако зарегистрироваться в них нельзя, что нарушает право граждан свободно выбирать место своего временного проживания.

Кроме того, существующий запрет нарушает и права собственников таких апартаментов. Они не могут в полной мере распоряжаться своим имуществом, если их родственники или другие жильцы не могут там прописаться.

В результате Конституционный суд признал, что действующие правила регистрации частично противоречат Конституции РФ. Законодателям и правительству теперь нужно изменить эти правила, а дело Пиуновой должны пересмотреть.

