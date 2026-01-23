Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:58

Прошедший 2025 год стал худшим для торговли за десятилетие

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Минувший 2025 год стал самым тяжелым для российского ретейла за последнее десятилетие, сообщают «Известия». В течение всего года бизнес чувствовал себя неуверенно: индекс предпринимательской уверенности опустился до отрицательных значений.

В четвертом квартале показатель снизился до −6, что стало одним из худших результатов за все время наблюдений. Как сообщает издание, хуже ситуация была только весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, когда индекс опускался до −7.

Опросы участников рынка подтверждают ухудшение ситуации. Гендиректор «Metro Россия» Йоханнес Толай подтвердил, что конец 2025 года оказался трудным периодом для всей розничной торговли. Положение дел ухудшил и уход покупателей на маркетплейсы. По данным Минпромторга, в 2024 году на них пришлось 15% всего оборота розницы, а к 2030 году эта доля может вырасти до 30–35%.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.

экономика
магазины
торговля
продавцы
