30 января 2026 в 12:02

Бонусные баллы на маркетплейсах обложили налогом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2025 года налоговые органы стали включать бонусные баллы, полученные продавцами от маркетплейсов за участие в акциях, в налогооблагаемую базу, передают «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов и Союз электронной торговли (СЭТ). В одном из случаев инспекция доначислила налог с суммы полученных баллов, в другом — потребовала доплаты по аналогичному основанию.

Мы фиксируем обращения селлеров по поводу доначислений и расхождений в налоговой отчетности, в том числе, когда в доход потенциально включаются баллы и бонусы за скидки, которые фактически не выплачивались продавцу, а списывались в счет комиссии, — рассказал руководитель СЭТ Георгий Багирян.

В одном из случаев доход продавца был увеличен на 544 тыс. рублей, в другом — расхождение составило 2,5 млн рублей, а сумма доначислений с учетом штрафа составила почти 150 тыс. руб. Налоговые органы, как говорится в публикации, отклонили жалобы предпринимателей.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны проводить обязательную проверку информации о продавцах и товарах. По его словам, новые обязанности для агрегаторов интернет-торговли вводятся объемным законом о регулировании платформенной экономики.

