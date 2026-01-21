Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 08:58

Сбой произошел в работе крупного российского провайдера

Крупный сбой произошел в работе провайдера «Триколор»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Крупный сбой произошел в работе провайдера «Триколор», следует из данных сервиса Downdetector. За последний час там зафиксировали 32 жалобы, за сутки — 110 жалоб.

В частности, пользователи указали на проблемы с сигналом и плохую работу мобильного приложения. Большинство жалоб поступило из Липецкой области (19%), ЯНАО (10%), Костромской области (9%), Новгородской области (9%) и Курганской области (7%).

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами в работе сервиса заказа продуктов на дом «Самокат». За 15 минут от пользователей поступило уже 56 жалоб. Больше всего сообщений зафиксировано из Свердловской области (24%), Москвы (12%), Кемеровской и Томской областей (по 8%). Кроме того, с неполадками столкнулись жители Челябинской, Новосибирской, Самарской, Омской областей.

До этого стало известно о серьезных неполадках в работе сервисов Google. Всего за 15 минут поступило 40 сообщений о проблемах. Так, на Москву пришлось 60% жалоб, на Челябинскую область — 27%, на Мурманскую область — 13%.

